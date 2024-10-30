Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Istana Bikin Akun Instagram Resmi Presiden Prabowo, Ini Namanya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |09:39 WIB
Istana Bikin Akun Instagram Resmi Presiden Prabowo, Ini Namanya
Akun Instagram resmi Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kantor Komunikasi Kepresidenan membuat akun Instagram untuk Presiden RI Prabowo Subianto. Akun yang bernama @presidenrepublikindonesia dipersiapkan untuk lembaga kepresidenan bukan untuk pribadi.

"Ini kita siapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Jadi bukan akun pribadi," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Hasan menjelaskan, akun Instagramnya tersebut nantinya akan mengunggah kegiatan Prabowo sebagai presiden. "Nanti direncanakan berisi kegiatan-kegiatan beliau sebagai presiden," kata Hasan.

Akun @presidenrepublikindonesia itu memiliki keterangan "akun resmi kepresidenan Dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan @pco.ri. Saat ini akun tersebut memiliki 243 ribu follower. 

Akun tersebut memposting satu foto yakni saat Prabowo membacakan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di DPR beberapa waktu lalu. 

"Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," bunyi keterangan pada foto tersebut.

(Arief Setyadi )

      
