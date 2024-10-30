Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Anies Baswedan: Doa dan Dukungan Kami Tidak Akan Putus

JAKARTA - Anies Baswedan mengaku terkejut atas penetapan tersangka Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi impor gula. Hal itu diungkapkan Anies dalam unggahannya diakun sosial media X.

"Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil," tulis @aniesbaswedan, Rabu (30/10/2024).

Anies menegaskan dia akan tetap memberikan dukungan moral terhadap Tom Lembong. Dia juga berharap atas penetapan ini Tom tak berhenti untuk terus mencintai Indonesia.

"Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus," ujarnya.

Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid yaitu, “Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat)," sambungnya.

Anies mengaku ia telah bersahabat selama dengan Tom selama 20 tahun. Dia menyebut Tom adalah sosok yang berintegritas tinggi serta selalu memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit.

"Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional," tuturnya.