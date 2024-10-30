Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Gelar Ratas, Budiman Bocorkan Bahas Subsidi untuk Entaskan Kemiskinan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |13:26 WIB
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang. Salah satunya, kata Budiman, membahas mengenai pengentasan kemiskinan melalui subsidi yang akan diberikan.

"Nanti siang juga kita akan ada rapat terbatas kabinet dan nanti ada kaitannya dengan kemiskinan juga," kata Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko kepada awak media di Kantor Kemensos.

Budiman pun telah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk mensinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hari ini. Sehingga, bisa digunakan pegangan untuk melaporkan kondisi terkini dalam rangka pengentasan kemiskinan di tanah air.

Pasalnya, dalam pengentasan kemiskinan subsidi yang diberikan juga harus tepat sasaran khususnya yang menyasar bagi masyarakat miskin hingga miskin ekstrem.

"Mudah-mudahan dari gambaran ini, ini bisa kita jadikan referensi Pak Mensos nanti dalam rapat Kabinet, saya dan juga nanti Bappenas bagaimana pengentasan kemiskinan itu harus tepat subsidi-nya. Alih subsidi apa saja yang dibutuhkan, yang lebih produktif, menyasar pada kaum miskin, kaum miskin ekstrem, maupun yang rentan miskin," ujarnya.

"Karena tidak sedikit, bahkan sangat banyak yang rentan miskin. Kalau rentan miskin itu juga menimbulkan goncangan mental. Kalau orang kaya baru biasanya norak, kalau orang miskin baru biasanya galau. Nah, kita harus mengatasi yang galau-galau ini," papar Budiman.
 

(Arief Setyadi )

      
