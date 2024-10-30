Soal Pengganti Wakapolri, Kadiv Humas: Namanya Sudah Ada

JAKARTA - Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi nama Calon Wakapolri pengganti Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandi mengatakan, nama yang sudah ada itu pun juga untuk mengisi posisi Kepala Lemdiklat Polri yang ditinggalkan Purwadi Arianto yang diangkat menjadi Wamen PAN-RB.

“Untuk namanya sudah ada, namanya sudah ada. Cuma nanti yang ditunjuk Pak Kapolri siapa yang belum tahu,” kata Sandi Nugroho kepada wartawan di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menuturkan, tidak menutup kemungkinan perwira tinggi (Pati) bintang dua dan tiga bisa menjabat sebagai Wakapolri. Dia menambahkan, yang nantinya ditunjuk sebagai Wakapolri merupakan Pati terbaik.