Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pengganti Wakapolri, Kadiv Humas: Namanya Sudah Ada

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:09 WIB
Soal Pengganti Wakapolri, Kadiv Humas: Namanya Sudah Ada
Kadiv Humas Polri Irjen Shandi Nugroho (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi nama Calon Wakapolri pengganti Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandi mengatakan, nama yang sudah ada itu pun juga untuk mengisi posisi Kepala Lemdiklat Polri yang ditinggalkan Purwadi Arianto yang diangkat menjadi Wamen PAN-RB.

“Untuk namanya sudah ada, namanya sudah ada. Cuma nanti yang ditunjuk Pak Kapolri siapa yang belum tahu,” kata Sandi Nugroho kepada wartawan di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menuturkan, tidak menutup kemungkinan perwira tinggi (Pati) bintang dua dan tiga bisa menjabat sebagai Wakapolri. Dia menambahkan, yang nantinya ditunjuk sebagai Wakapolri merupakan Pati terbaik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155//prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158//prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179940//polri-k9Fx_large.jpg
Wakapolri: Tidak Ada Negara Hebat Tanpa Investasi SDM Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179901//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-AW8O_large.jpg
SMA Kemala Taruna Bhayangkara Buka Pendaftaran, Sekolah Internasional dengan Beasiswa Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179694//eks_kapolsek_yang_dihukum_etik_diduga_naik_jabatan-BKci_large.jpg
Viral! Eks Kapolsek yang Dihukum Etik Diduga Naik Jabatan, Ini Respons Propam Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement