Prabowo Subianto Gelar Rapat Bahas Kebijakan Subsidi Siang Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat guna membahas kebijakan subsidi di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Rabu (30/10/2024).

"Diundang rapat untuk membahas tentang kebijakan subsidi," kata Menteri Desa Yandri Susanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Yandri mengatakan bahwa dirinya akan membahas dan mengkoordinasikan mengenai subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui dana desa. "Ini saya sedang melihat mapping per desa karena dana desa itu kan terbatas tapi memang ada digunakan untuk mengatasi kemiskinan esktrem dari desa itu yang belum dapat dari Kemensos, mungkin masih ada yang tercecer jadi memang selama ini dibantarin sama dana desa," kata dia.

"Hampir kalau saya tidak salah itu seluruh desa hampir 2,5 juta orang total sekitar Rp9 triliun," imbuh Yandri.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Yassierli mengatakan bahwa dirinya hadir untuk mengikuti rapat mengenai kebijakan subsidi. "Tentang ekonomi. (Subsidi) salah satunya," kata Yassierli.

Sejumlah menteri yang sudah hadir di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

(Fakhrizal Fakhri )