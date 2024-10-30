Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Cak Imin: Saya Turut Sedih, Semoga Pak Tom Sabar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:38 WIB
Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Cak Imin: Saya Turut Sedih, Semoga Pak Tom Sabar
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi perihal Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong yang ditetapkan tersangka kasus korupsi importasi gula di Kemendag 2015-2016.

Cak imin mengaku sedih dengan kabar penetapan tersangka Tom Lembong.

"Saya turut bersedih sebenarnya," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Cak Imin berharap Tom Lembong untuk sabar dalam menjalani proses hukum tersebut.

"Semoga Pak Tom sabar. Mudah-mudahan kuat," kata Cak Imin.

Terkait adanya indikasi kriminalisasi dari pihak penguasa, Cak Imin tidak mau berkomentar.

"Saya enggak tahu," ungkapnya.

 

