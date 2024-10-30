JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi perihal Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong yang ditetapkan tersangka kasus korupsi importasi gula di Kemendag 2015-2016.
Cak imin mengaku sedih dengan kabar penetapan tersangka Tom Lembong.
"Saya turut bersedih sebenarnya," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Cak Imin berharap Tom Lembong untuk sabar dalam menjalani proses hukum tersebut.
"Semoga Pak Tom sabar. Mudah-mudahan kuat," kata Cak Imin.
Terkait adanya indikasi kriminalisasi dari pihak penguasa, Cak Imin tidak mau berkomentar.
"Saya enggak tahu," ungkapnya.