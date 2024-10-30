Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengapa Tom Lembong Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:58 WIB
Mengapa Tom Lembong Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula?
Tom Lembong Ditetapkan Jadi Tersangka/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mengapa Tom Lembong ditetapkan jadi tersangka korupsi impor gula? Dalam artikel ini akan dibahas lengkap alasan Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan o-captain dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Pilpres 2024 sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, akibat kasus tersebut kerugian negara mencapai Rp400 miliar.

"Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar," kata Qohar saat konferensi pers di Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Disebutkan, Kejagung menyatakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong  (TTL) alias Tom Lembong menyalahi aturan berupa pemberian izin kepada pihak swasta untuk melakukan impor gula.

Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS sebagai tersangka.

Awalnya, Kejagung menyebutkan pada Mei 2015 Indonesia mengalami surplus gula. Dengan demikian, tidak diperlukan melakukan impor gula.

"Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu 2015 tersebut Menteri Perdagangan yaitu saudara TTL memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih (GKP)," kata Qohar.

 

