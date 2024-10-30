Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riwayat Karier Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sumbang Tanah 2,5 Hektare di Tangerang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:11 WIB
Riwayat Karier Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sumbang Tanah 2,5 Hektare di Tangerang
Menteri Maruarar Sirait/Antara
A
A
A

JAKARTA - Riwayat Karier Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sumbang tanah 2,5 hektare di Tangerang, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Diketahui, Maruar Sirait merupakan politikus Partai Gerindra.

Maruarar Sirait memberikan komitmen dukungan untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan dengan menyumbang lahan seluas 2 hektare.

Menurut Maruarar lahan 2 haktare tersebut merupakan tanah miliknya. Nantinya, di atas lahan tersebut, ia akan membangun rumah dan dibagi-bagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis.

"Skemanya macam-macam. Ada yang saya buat tanggal 10 November groundbreaking di Tangerang. Buat siapa? Buat rakyat. Mau disewain atau dijual? Nggak. Mau dikasih saja," ujarnya di Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Dia pun berharap langkah yang dilakukannya dapat mengundang ketertarikan sektor swasta untuk ikut membangun rumah dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki tempat tinggal.

Riwayat Karier Maruarar Sirait

Maruarar Sirait lahir di Medan, 23 Desember 1969. Pria yang akrab disapa Ara ini merupakan putra dari mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sabam Sirait.

Sebelumnya, Ara merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bersama PDI-P, Maruarar Sirait tiga kali terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di Senayan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Namun, pada pertengahan Januari 2024 dia memutuskan hengkang dari PDI-P dan bergabung dengan Partai Gerindra Bersama Prabowo Subianto.

 

