HOME NEWS NASIONAL

Pekan Depan Gibran Pegang Kendali Pemerintahan, Ini Tanggapan Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:13 WIB
Pekan Depan Gibran Pegang Kendali Pemerintahan, Ini Tanggapan Istana
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengingatkan untuk tidak menyalahartikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama Prabowo Subianto lawatan ke luar negeri.

Diketahui, Presiden Prabowo akan melakukan lawatan kurang lebih selama dua Minggu mulai pekan depan untuk menghadiri agenda di luar negeri diantaranya Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru. Kemudian, KTT G20 digelar di Brasil.

"Enggak ada Plt. Wakil Presiden ketika Presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Hasan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Hasan pun menegaskan bahwa tidak perlu ada instrumen hukum lagi untuk mengatur Wapres Gibran yang akan menggantikan tugas Presiden Prabowo di dalam negeri.

"Kan selama ini sudah kejadian begitu, presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas presiden adalah wakil presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum," ujarnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
