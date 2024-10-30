Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi ke PBNU, Menteri Abdul Mu'ti Dapat Masukan dari Gus Yahya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:25 WIB
Silaturahmi ke PBNU, Menteri Abdul Mu'ti Dapat Masukan dari Gus Yahya
Mendikdasmen Abdul Muti dan Ketum PBNU Gus Yahya (foto: Okezone/Ari)
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti berkunjung ke Kantor PBNU yang ada di bilangan Senen, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024). Dia pun mendapatkan masukan dari Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya.

"Kami diterima langsung oleh Kyai H Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU bersama dengan jajaran pengurus harian PBNU. Bersama kami juga ada para Wamen (dari Kemendikdasmen)," ujar Menteri Abdul Mu'ti pada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, kedatangannya ke Kantor PBNU lantaran dia ingin mendapatkan masukan dari para tokoh lembaga dan organisasi pendidikan di Indonesia. Apalagi, NU merupakan salah satu organisasi Islam yang memiliki banyak lembaga pendidian atau sekolah.

 

