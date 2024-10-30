Batal Hari Ini, DPR Panggil Menteri HAM Natalius Pigai Besok

JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, telah menjadwalkan ulang rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada Kamis 31 Oktober 2024. Seharusnya, pemanggilan dilakukan hari ini, Rabu 30 Oktober 2024.

"Besok jam 10 insya Allah Pak Natalius Pigai (rapat dengan Komisi XIII DPR RI)," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, kata Willy, Komisi XIII DPR RI akan rapat bersama Komnas HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia berkata, pihaknya akan mendalami kebutuhan mitra Komisi XIII DPR RI.

"Besok kita cek ombak kebutuhan beliau apa sih, tapi kan tugas kita DPR ini kan pengawas sebagai mitra kerja yang menetapkan anggaran. Kita tanya kebutuhan beliau," katanya.

Saat disinggung bakal mendalami pernyataan kontroversial Natalius Pigai, Willy mengatakan, pihaknya ingin menggali kesiapan kelembagaan institusional lembaga tersebut.