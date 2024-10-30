Polri Raih Kategori A dari Kemenpan RB Terkait Assessment Center SSDM

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 terhadap semua kementerian dan Lembaga negara, termasuk Polri. Berdasarkan hasil itu, Korps Bhayangkara, melalui Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) mendapat kategori A.

Kemenpan RB memberikan niai kategori A pada Assessment Center yang dikelola SSDM Polri dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,61. Merupakan kali kedua Assessment Center Polri mendapatkan predikat sebagai Pelayanan Prima (Kategori A) selama kurun waktu 2 tahun sejak 2023.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami. Kami berharap Assessment Center Polri dapat terus menjaga profesionalitas mutu pelayanan," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kemenpan RB menjelaskan bobot untuk menentukan nilai IPP akan dikompositkan dengan capaian pelaksanaan kebijakan pelayanan publik lainnya yang harus dilakukan instansi, seperti: 1) pelaksanaan PEKPPP Mandiri; 2) pelaksanaan SKM, FKP, LAPOR, terhadap ULE yang ada di Instansi; 3) Pelaksanaan integrasi sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan oleh instansi; 4) pelaksanaan penciptaan inovasi dan replikasi oleh instansi; dan 5) Capaian pelayanan publik lainnya.