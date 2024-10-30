Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Abdul Mu'ti Bakal Realisasikan Kenaikan Gaji Guru pada 2025

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |17:37 WIB
Menteri Abdul Mu'ti Bakal Realisasikan Kenaikan Gaji Guru pada 2025
Mendikdasmen Abdul Muti (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebutkan, bakal merealisasikan kenaikan gaji guru di tahun 2025 mendatang. Meski nominalnya masih dilakukan pengkajian.

"InsyaAllah ada realisasi di tahun 2025," ujar Menteri Abdul Mu'ti pada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, hingga kini pihaknya masih melakukan pengkajian tentang besaran kenaikan gaji guru di tahun 2025 mendatang. Begitu juga dengan jumlah guru yang mendapatkan kenaikan gaji.

Pastinya, kata dia, bakal ada kriteria guru yang mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025 mendatang. Sebabnya, kebijakan kenaikan gaji guru tersebut masih dilakukan pengkajian secara menyeluruh dan nanti bakal diumumkan secara resmi.

"Nominalnya tunggu sampai ada pengumuman resmi, akan ada kriterianya, ditunggu saja yah," pungkasnya.

(Awaludin)

      
