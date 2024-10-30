Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Abdul Mu’ti Bakal Temui Kapolri Bahas Kasus Guru Honorer yang Dituduh Aniaya Anak Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |17:48 WIB
Menteri Abdul Mu’ti Bakal Temui Kapolri Bahas Kasus Guru Honorer yang Dituduh Aniaya Anak Polisi
Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyoroti kasus Guru SD honorer Supriyani yang dituduh aniaya anak polisi, di Baito, Konawe Selatan, Sultra. Dia pun bakal bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Ini juga bagian dari masalah yah, sekarang masih jadi isu di media kasus Bu Supriyani itu dan itu bukan hanya beliau, kasus seperti itu juga terjadi di tempat lain, karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, dan Kami sudah komunikasi nonformal dengan pak Kapolri terkait persoalan ini," ujar Menteri Abdul Mu'ti pada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, kasus dugaan kekerasan di kalangan pelajar tersebut sejatinya kerap terjadi di sejumlah wilayah, yang mana persoalan tersebut harus dituntaskan dari hulunya. Maka itu, pihaknya bakal bertemu Kapolri untuk membahas persoalan kekerasan tersebut, termasuk dalam kasus yang dihadapi Guru Honorer Supriyani.

"Insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahmi dengan Kapolri membicarakan persoalan kekerasan yang ada di kalangan pelajar dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter," tuturnya.

Dia menerangkan, penyelesaian persoalan dari hulu harus dilakukan lantaran jika berkaca dari kasuistik saja bakal terus terjadi. Persoalan kekerasan di kalangan pelajar dan pembinaan karakter menjadi tantangan bersama untuk diselesaikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement