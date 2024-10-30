Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejahterahkan Nelayan, Cagub Ahmad Ali-Abdul Karim Dapat Dukungan Nelayan dan Penjual Ikan di Donggala

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |19:03 WIB
Sejahterahkan Nelayan, Cagub Ahmad Ali-Abdul Karim Dapat Dukungan Nelayan dan Penjual Ikan di Donggala
Cagub Ahmad Ali-Abdul Karim Dapat Dukungan dari Nelayan dan Penjual Ikan saat Kampanye di Donggala (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Sulawesi Tengah, Okezone-Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri menggelar kampanye terbatas di Desa Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Rabu 30 Oktober 2024 sore.

Ahmad Ali dan Abdul Karim disambut antusias warga. Bahkan, sejumlah nelayan dan penjual ikan se-Kabupaten Donggala melakukan deklarasi dukungan kepada pasangan yang populer dengan tagline BERAMAL itu.

Para nelayan memberikan dukungan karena percaya pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri, bisa membawa kesetaraan pembangunan ekonomi di Sulawesi Tengah.

Dukungan masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil laut itu bukan tanpa alasan. Pasangan yang didukung oleh Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, Perindo, PPP, PAN, PSI, Prima dan PKN itu memang punya program yang pro pekerja informal, termasuk para nelayan.

"Untuk para nelayan dan petani kami punya program jaminan sosial untuk pekerja informal. Yang melaut, jika terjadi apa-apa di laut akan ada santunan. Profesi nelayan itu penting, tanpa nelayan kita tidak bisa makan ikan. Makanya mereka harus kita sejahterakan," ujar Abdul Karim Aljufri dalam orasi politiknya.

Halaman:
1 2
      
