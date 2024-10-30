Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Akun @presidenrepublikindonesia Akan Unggah Aktivitas Prabowo-Gibran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |19:03 WIB
Catat! Akun @presidenrepublikindonesia Akan Unggah Aktivitas Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran
A
A
A

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa akun instagram @presidenrepublikindonesia juga akan mengunggah aktivitas dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Nanti kita lihat ini kan diperuntukkan kemarin untuk lembaga kepresidenan. Jadi lembaga kepresidenan itu ya presiden dan wakil presiden. Jadi aktivitas-aktivitas wakil presiden juga akan ada di situ," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Hasan menjelaskan nantinya akun @presidenrepublikindonesia akan diperuntukkan seperti akun potus yang mengunggah kegiatan Presiden Amerika Serikat.

"Iya ini lebih ke Iya kalau di luar negeri kan kalau di Amerika misalnya ada Potus, jadi siapapun presiden dia menggunakan channel itu. Jadi nanti di kita siapapun presidennya dia akan menggunakan channel @presidenrepublikindonesia," kata Hasan.

Saat dikonfirmasi akan membuat akun media sosial lain seperti YouTube ataupun tiktok, Hasan belum mau membeberkan hal tersebut.

"Kita belum tahu sekarang yang verified baru yang di Instagram. Kita belum tahu nanti kita lihat," ungkapnya.

(Fahmi Firdaus )

      
