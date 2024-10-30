Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahas Kesejahteraan Guru, Wapres Gibran Bertemu Mendikdasmen

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:31 WIB
Bahas Kesejahteraan Guru, Wapres Gibran Bertemu Mendikdasmen
Wapres Gibran bertemu Mendikdasmen Abdul Muti (foto: dok ist)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendiknasmen) Abdul Mu'ti di Kantor Wapres, Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dikutip dari laman media sosial resmi @kemdikbud.ri bahwa Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada kesempatan itu menerima arahan dari Wapres terkait program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam pertemuan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Selain itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti pun menyampaikan kesediaan Wapres Gibran Rakabuming untuk hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen.

"Kami bergembira karena Bapak Wakil Presiden berkenan hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan dengan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi yang akan dilaksanakan bulan November nanti," ungkap Mendikdasmen.

 

