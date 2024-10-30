Warnai Sumpah Pemuda, PPIDK Timtengka Gelar Welcoming Party dan Pelantikan Kabinet Berdaya Bersama

JAKARTA - Memanfaatkan momen Hari Sumpah Pemuda, PPIDK Timur Tengah dan Afrika (Timtengka) membuka kepengurusan baru periode 2024-2025 dengan menggelar pelantikan pengurus dan welcoming party secara daring melalui Zoom Cloud Meeting. Acara ini dihadiri oleh 127 pengurus baru dari kabinet "Berdaya Bersama", beserta beberapa tamu penting.

Rangkaian acara diawali dengan prosesi pelantikan yang dipimpin oleh Ahmad Dailami Fadhil, Koordinator PPIDK Timtengka periode ini. Dalam prosesi tersebut, seluruh pengurus baru secara serempak melafalkan sumpah kepengurusan, sebagai komitmen awal mereka untuk mengemban tugas dalam organisasi yang memersatukan mahasiswa Indonesia di Kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Pada sambutannya, Ahmad Dailami Fadhil atau yang akrab disapa Mas Dailami itu menyampaikan pesan yang penuh inspirasi kepada seluruh pengurus.

“Ibaratkan seperti bermain bola, saya ingin PPIDK Timtengka ini bermain bola dengan aturan yang jelas supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan seperti ada yang cedera dan lain-lain,” ujar Dailami dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Dalam pesan ini, ia menekankan pentingnya penerapan pedoman serta aturan organisasi yang jelas, sebagai upaya menjaga stabilitas operasional PPIDK agar berjalan secara konsisten dan sesuai dengan aturan administrasi yang berlaku. Ia juga mengingatkan setiap anggota pengurus untuk mengingat kembali tujuan awal mereka bergabung dengan PPIDK Timtengka, dan agar tetap menjadikan organisasi ini sebagai wadah pembelajaran yang bermakna.