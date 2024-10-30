3 Siswa SD di Banten Dipaksa Pulang Gegara Nunggak SPP, Mendikdasmen Turun Tangan

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyoroti soal 3 siswa SD yang viral di Banten dipulangkan paksa dan batal wisuda lantaran nunggak SPP. Pihaknya bakal menelusuri tentang peristiwa tersebut.

"Kami sedang mencari informasi sesungguhnya itu seperti apa karena kami menerima (informasi) dari video yah dan semoga informasinya juga dapat kami terima secara betul," ujar Menteri Abdul Mu'ti pada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, Kemendikdasmen belum mengeluarkan kebijakan tentang informasi tersebut lantaran masih ditelusuri lebih lanjut. Selain itu, pihaknya pun bakal mendalaminya tentang persoalan itu masuk di ranah Kemendikdasmen ataukah tidak.