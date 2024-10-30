JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta sepanjang hari Rabu (30/10/2024) cerah berawan di enam wilayah administrasi kota/kabupaten.
Sementara, dua wilayah seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan pada malam hari.
Berdasarkan prediksi BMKG berikut prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta;
- Jakarta Pusat
Pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan. Suhu 25-32 derajat.
- Kepulauan Seribu
Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan tebal. Suhu 28-30 derajat.