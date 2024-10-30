Prakiraan Cuaca Jakarta : 2 Wilayah Diguyur Hujan Ringan di Malam Hari

Prakiraan cuaca Jakarta dua wilayah diguyur hujan di malam hari (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta sepanjang hari Rabu (30/10/2024) cerah berawan di enam wilayah administrasi kota/kabupaten.

Sementara, dua wilayah seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan pada malam hari.

Berdasarkan prediksi BMKG berikut prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta;

- Jakarta Pusat

Pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan. Suhu 25-32 derajat.

- Kepulauan Seribu

Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan tebal. Suhu 28-30 derajat.