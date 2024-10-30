Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Suzuki Ertiga Kebakaran di Dalam Garasi, Mesinnya Gosong

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |06:27 WIB
Mobil Suzuki Ertiga Kebakaran di Dalam Garasi, Mesinnya Gosong
Mobil di Petojo kebakaran saat terpakir di garasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil MPV jenis Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 1070 PRB yang terparkir di sebuah garasi Jalan Petojo Barat IV (Gang Sadar 4) RT 6/4 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, kebakaran, pada Rabu (30/10/2024) 01.11 WIB dini hari. Proses pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 01.40 WIB.

Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta menjelaskan kronologi berawal dari terdengarnya suara ledakan di dalam ruko dan berupaya dipadamkan dengan alat pemadam api ringan (APAR).

Terdengar suara ledakan sebanyak 1 kali dan melihat api didalam ruko sehingga mencoba melakukan pemadaman dengan APAR. Dalam foto yang bererdar, mesin mobil nampak gosong.

"Namun, api tidak bisa dikuasai sehingga warga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Dinas Damkar dan setelah petugas datang didalamnya terdapat 1 unit mobil Suzuki Ertiga dengan plat nopol B 1070 PRB yang sudah terbakar.Tim Damkar langsung melaksanakan pemadaman dan langsung bisa dikuasai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Sebanyak tiga unit damkar dikerahkan dalam pemadaman tersebut. Sementara dugaan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

"Pemadaman selesai. Pengerahan 3 unit dan 12 personil dugaan penyebab dalam penyelidikan," jelasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement