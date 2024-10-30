Pemuda Pancasila Dulu Dukung Anies Baswedan, Kini Ridwan Kamil

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) kembali mendapatkan dukungan untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta. Yang terbaru, dukungan datang dari Pemuda Pancasila (PP).

Ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta Ilyas Abdullah mengatakan, dukungan kepada Ridwan Kamil diberikan karena mantan Gubernur Jawa Barat ini merupakan kader Pemuda Pancasila. Hal itu disampaikan dalam acara HUT Pemuda Pancasila ke-65 yang digelar di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, Senin 28 Oktober 2024.

"Dulu PP mendukung Pak Anies Baswedan, karena beliau kader PP, sekarang kami mendukung Ridwan Kamil karena beliau juga kader PP," ungkap Ilyas eperti dikutip, Rabu (30/10/2024).

Menurut Ilyas, ia akan menyerukan kepada kader-kadernya untuk memenangkan pasangan RIDO. Terlebih, menurut dia, sebagai kader PP Ridwan Kamil punya kapabilitas untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan.

"Saat memimpin Jawa Barat, banyak prestasi yang sudah ditorehkan Ridwan Kamil, sehingga Jawa Barat bisa berkembang lebih maju," ujarnya.

Ridwan Kamil mengaku sudah menjadi kader PP sejak tahun 2015 dan sampai saat ini sudah diangkat menjadi Ketua Dewan Pakar Majelis Pimpinan Wilayah PP Jawa Barat. "Saya adalah kader PP yang berhasil menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018," kata dia.