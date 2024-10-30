Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Pancasila Dulu Dukung Anies Baswedan, Kini Ridwan Kamil

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |07:49 WIB
Pemuda Pancasila Dulu Dukung Anies Baswedan, Kini Ridwan Kamil
Ormas Pemuda Pancasila dukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada 2024 (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) kembali mendapatkan dukungan untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta. Yang terbaru, dukungan datang dari Pemuda Pancasila (PP).

Ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta Ilyas Abdullah mengatakan, dukungan kepada Ridwan Kamil diberikan karena mantan Gubernur Jawa Barat ini merupakan kader Pemuda Pancasila. Hal itu disampaikan dalam acara HUT Pemuda Pancasila ke-65 yang digelar di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, Senin 28 Oktober 2024.

"Dulu PP mendukung Pak Anies Baswedan, karena beliau kader PP, sekarang kami mendukung Ridwan Kamil karena beliau juga kader PP," ungkap Ilyas eperti dikutip, Rabu (30/10/2024).

Menurut Ilyas, ia akan menyerukan kepada kader-kadernya untuk memenangkan pasangan RIDO. Terlebih, menurut dia, sebagai kader PP Ridwan Kamil punya kapabilitas untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan. 

"Saat memimpin Jawa Barat, banyak prestasi yang sudah ditorehkan Ridwan Kamil, sehingga Jawa Barat bisa berkembang lebih maju," ujarnya.

Ridwan Kamil mengaku sudah menjadi kader PP sejak tahun 2015 dan sampai saat ini sudah diangkat menjadi Ketua Dewan Pakar Majelis Pimpinan Wilayah PP Jawa Barat. "Saya adalah kader PP yang berhasil menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018," kata dia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/338/3142426//viral-2p5V_large.jpg
Sepak Terjang Ketua Pemuda Pancasila yang Jadi Buronan Polisi, Pimpin Bentrok di RSU Tangsel hingga Maju Bacawalkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142124//preman-1Szi_large.jpg
Ketua PP Tangsel Jadi DPO, Kuasai Lahan Parkir 8 Tahun Rugikan Negara Miliaran Rupiah  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/338/3141404//viral-vm0J_large.jpg
31 Anggota Pemuda Pancasila Ditetapkan Tersangka Usai Ribut Lahan Parkir, Polisi Buru Ketua PP Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141010//bentrok-3Ka2_large.jpg
Mencekam! Puluhan Anggota Pemuda Pancasila Digulung Brimob Usai Ribut Lahan Parkir RSU Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/338/3140847//viral-WIyu_large.jpg
Pemuda Pancasila dan Sekelompok Pria Nyaris Baku Hantam Gegara Lahan Parkir di RSU Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement