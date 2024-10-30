Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Gengster di Bogor, Satu Orang Tewas Kena Bacok

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:27 WIB
Tawuran Gengster di Bogor, Satu Orang Tewas Kena Bacok
Tawuran (foto: Okezone)
BOGOR - Pemuda berinisial AI (21), tewas usai terlibat tawuran di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Kasus ini dalam penyelidikan lebih lanjut polisi.

Kapolsek Citeureup, Kompol Victor Hanomangan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 29 Oktober 2024 dini hari. Berawal dari adanya informasi adanya dua gengster yang hendak tawuran.

"Kemudian ada info lanjutan bahwa tawuran tersebut telah terjadi di perbatasan Citeureup dan Cibinong," kata Victor, Rabu (30/10/2024).

Polisi yang datang ke lokasi pun menemukan dua orang yakni AI dan RF (18) dalam kondisi luka-luka. Kedua korban dibawa ke rumah sakit, namun korban AI dalam perjalanan meninggal dunia.

 

