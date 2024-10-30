Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bedah Visi Misi, Jubir RIDO Yakin Program Rumah Dekat Tempat Kerja Bisa Terealisasi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:33 WIB
Bedah Visi Misi, Jubir RIDO Yakin Program Rumah Dekat Tempat Kerja Bisa Terealisasi
Jubir RIDO Yakin Program Rumah Dekat Tempat Kerja Bisa Terealisasi
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bercita-cita mewujudkan rumah warga dekat dengan tempat kerja di Jakarta.  Program itu sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Naik kereta, atau MRT, atau LRT, atau busway, sampai ke tempat kerja lancar, nggak macet Jadi, dari rumah sampai ke tempat kerja, itu kurang dari setengah jam. Jadi, waktunya nggak habis di jalan. Kita berangkat ke rumah sampai kantor masih segar. Pulang kantor sampai rumah juga masih segar, belum ngantuk,"ujar juru bicara pasangan RIDO Mulya Amri di Bedah Visi Misi RIDO: Hunian Terjangkau dan Transportasi Gratis, di Kantor Pemenangan RIDO, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

"Masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa bercengkrama dengan keluarga di rumah, dengan teman-teman kalau yang masih single, di sini banyak yang muda-muda, kan masih bisa ada waktu untuk ketemu sama teman-teman kayak gitu. Jadi, perumahan juga akan menjadi program juga. Kalau kita lihat rumah yang tidak layak huni, itu masih banyak," sambungnya.

Salah satu program dari Presiden Prabowo yang sangat nyambung dengan programnya Ridwan Kamil sama Pak Suswono adalah perbaikan rumah-rumah, perbaikan kampung-kampung.

"Pasangan RIDO juga akan membangun rumah kelas menengah di atas pasar milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia menyebut, pembangunan rumah itu sangat diperlukan bagi warga Jakarta," tuturnya..

Lebih lanjut, Mulya meyakini program perumahan tersebut akan terealisasi mengingat hal itu sangat sejalan dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement