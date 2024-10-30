Bedah Visi Misi, Jubir RIDO Yakin Program Rumah Dekat Tempat Kerja Bisa Terealisasi

JAKARTA - Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bercita-cita mewujudkan rumah warga dekat dengan tempat kerja di Jakarta. Program itu sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Naik kereta, atau MRT, atau LRT, atau busway, sampai ke tempat kerja lancar, nggak macet Jadi, dari rumah sampai ke tempat kerja, itu kurang dari setengah jam. Jadi, waktunya nggak habis di jalan. Kita berangkat ke rumah sampai kantor masih segar. Pulang kantor sampai rumah juga masih segar, belum ngantuk,"ujar juru bicara pasangan RIDO Mulya Amri di Bedah Visi Misi RIDO: Hunian Terjangkau dan Transportasi Gratis, di Kantor Pemenangan RIDO, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

"Masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa bercengkrama dengan keluarga di rumah, dengan teman-teman kalau yang masih single, di sini banyak yang muda-muda, kan masih bisa ada waktu untuk ketemu sama teman-teman kayak gitu. Jadi, perumahan juga akan menjadi program juga. Kalau kita lihat rumah yang tidak layak huni, itu masih banyak," sambungnya.

Salah satu program dari Presiden Prabowo yang sangat nyambung dengan programnya Ridwan Kamil sama Pak Suswono adalah perbaikan rumah-rumah, perbaikan kampung-kampung.

"Pasangan RIDO juga akan membangun rumah kelas menengah di atas pasar milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia menyebut, pembangunan rumah itu sangat diperlukan bagi warga Jakarta," tuturnya..

Lebih lanjut, Mulya meyakini program perumahan tersebut akan terealisasi mengingat hal itu sangat sejalan dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

(Fahmi Firdaus )