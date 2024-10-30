Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kenalkan Program Ketupat, Pesan Suswono ke Pemuda : Harus Bermanfaat bagi Orang Lain

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:35 WIB
Kenalkan Program Ketupat, Pesan Suswono ke Pemuda : Harus Bermanfaat bagi Orang Lain
Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Siswono mengenalkan salah satu program traktiran RIDO yakni, "Ketupat." Ketupat merupakan akronim dari kredit tanpa bunga akses cepat. 

Hal itu disampaikan Suswono dalam forum diskusi RembugKota x PoliticsReborn: Sumpah! Pemuda, Bisa Yuk! di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Senin 28 Oktober 2024.

"Ada satu traktiran RIDO yang belum saya sebut, yaitu Ketupat. Apa itu? Kredit tanpa bunga akses cepat. Makanya anak muda ngga usah khawatir, itu akan difasilitasi. Silahkan manfaatkan itu," kata Suswono.

 

Halaman:
1 2
      
