HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Disambut Antusias Warga Saat Blusukan ke Pengadegan Jakarta Selatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |19:02 WIB
Ridwan Kamil Disambut Antusias Warga Saat Blusukan ke Pengadegan Jakarta Selatan
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil  menemui warga di Jalan. Pengadegan Timur I, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024). Kedatangannya disambut antusias warga setempat.

Bedasarkan pantauan di lokasi, terlihat sesaat turun dari mobil, pria yang akrab disapa Kang Emil itu langsung dikerubungi warga. Nampak puluhan warga menyalami Kang Emil dan mengajak berswafo.

"Pak Ridwan, ganteng bangat pak," ujar warga.

"Terima kasih ibu, makasih yaa," kata Kang Emil.

Warga nampak salon berebut untuk bisa menyalami mantan gubernur Jawa Barat itu. Kang Emil juga menyapa para warga dari rumah ke rumah di lokasi itu.

Dalam acara silaturahmi itu, warga juga membuat acara diskusi bareng bersama RK. 

"Rejeki Silaturahmi itu juga mahal, betul? Jadi kita bersyukur. Bapak-Ibu, saya ini anak Indonesia yang cinta dengan negeri ini seperti Bapak-Ibu, betul ya?, Saya punya niat baik, niatnya apa? Mengurusi, menyayangi, memberesi semua permasalahan warganya," kata RK dalam sambutannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
