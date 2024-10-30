Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Projo Tegaskan Dukungan Terhadap Pasangan RIDO Telah Dapat Restu dari Jokowi 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:01 WIB
Projo dukung RIDO di Pilkada Jakarta (Foto: MPI)
JAKARTA - Relawan Projo (Pro Jokowi) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, pada Rabu (30/10/2024). Sekjen Projo, Handoko menyebut presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pun telah merestui dukungan tersebut.

Handoko menjelaskan sebelum koalisi partai pendukung Pasangan RIDO terbentuk, pihaknya pun telah berdiskusi kepada Jokowi soal dukungan di pilkada serentak.

"Tentu di waktu awal-awal sebelum koalisi terbentuk pun kami sudah membicarakan itu, menanyakan kepada presiden 'pak bagaimana pilkada'. Enggak cuma DKI, tapi ada beberapa daerah dan kami diskusikan," ucap Handoko dalam kepada wartawan di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan.

"Kalau kemudian kami deklarasi (ke pasangan RIDO) kami sampaikan waktu itu tentu itu sudah atas persetujuan pak Presiden Jokowi," sambungnya.

Dia menjelaskan, jika Jokowi telah mendukung salah satu peserta pilkada, maka otomatis Projo akan mendeklarasikan diri. Selain itu ada juga faktor lain, seperti pasangan calon berasal dari koalisi Indonesia maju (KIM) Plus.

"Kalau kemudian di beberapa tempat ada modifikasi, ini memungkinkan ya, tetapi untuk daerah utama seperti DKI ini kan daerah yang punya intensi khusus kita ke situ. Jadi kriteria-kriteria itu ada di pak Ridwan Kamil," ujarnya.

 

