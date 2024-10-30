Dukung RIDO, Tim Pemenangan Harap Khatib Edukasi Masyarakat Tidak Golput

JAKARTA - Dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terus berdatangan. Terbaru, ratusan khatib berkumpul di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta untuk menyatakan dukungan mereka kepada pasangan nomor urut 1 itu.

Wakil Koordinator Bidang Agama Islam TIM RIDO, Ashraf Ali berharap, para khatib bisa menyuarakan kepada masyarakat Jakarta untuk menyampaikan hak pilih mereka dengan benar pada 27 November nanti.

Menurutnya, saat ini ada upaya gerakan untuk mencoblos ketiga paslon yang berkontestasi pada Pilkada Jakarta 2024. "Dengan harapan bahwa para khatib sebagai media untuk dapat menyampaikan pesan dan harapan dan juga mengarahkan pemilu berjalan dengan baik agar Jakarta aman," kata Ashraf.

"Masyarakat Jakarta ikut pemilihan Pilkada ini tidak Golput tidak mencoblos tiga-tiganya, kan ada begitu gerakan coblos tiga-tiganya," sambungnya.

Dukungan khatib ini menurut Ashraf, lantaran program keumatan RIDO yang dinilai bermanfaat bagi mereka.

"Janji Pak RK yang insyaAllah ditepati ketika menjadi gubernur, para khatib mendapatkan perhatian2 khusus bahkan mendapat fasilitas2 khusus untuk bagaimana bisa bermanfaat lagi punya kemampuan lagi untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat dan melakukan syiar-syiar agama islam kepada masyarakat," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )