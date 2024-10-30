Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Khatib Nyatakan Dukungan ke RK-Suswono, Dorong Program Keumatan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:16 WIB
Ratusan Khatib Nyatakan Dukungan ke RK-Suswono, Dorong Program Keumatan
Tim Koordinator Mubaligh RIDO Amin Bunyamin (foto: Okezone/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan khatib berkumpul di Kantor DPD Partai Golkar yang juga merupakan posko Pemenangan tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) pada Rabu (30/10/2024). Mereka berkumpul untuk menyatakan dukungannya terhadap RIDO dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

Tim Koordinator Mubaligh RIDO, Amin Bunyamin menyatakan, dukungan ratusan khatib ini lantaran program keumatan dinilai pas untuk kesejahteraan umat. 

"Beliau sangat konsen sekali untuk umat Islam baik dari segi sdm-nya maupun dari segi fasilitas yang untuk beragama tentunya umat Islam," kata Amin, Rabu (30/10/2024). 

Bukan hanya umat Islam, RIDO akan konsen terhadap agama lain demi Jakarta Baru Jakarta Maju. 


Beberapa program keumatan RIDO diantaranya, Maghrib Mengaji dan memerhatikan kesejahteraan para khatib hingga para kiai. Menurut Amin, program tersebut yang selama ini mereka dambakan. 

 

