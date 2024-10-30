RK Sesalkan Baliho Provokatif Berjersey Persib Muncul di Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyesali tindakan provokatif lewat baliho yang beredar di sejumlah titik di Jakarta. Baliho itu menampilkan wajah RK dengan Jersey Persib namun tertulis 'Ayo Persija Juara'.

"Yang pertama begini. Kita kan sudah janjian politiknya riang gembira. Jadi saya menyesalkan provokasi-provokasi itu yang dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar RK di DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Dia menyebut oknum yang membuat baliho itu, ingin membenturkan politik indentitas di pilkada Jakarta. Sebab dia menegaskan kalau politik indentitas pun tak selalu soal isu agama.

"Ada politik identitas mengadu-ngadu etnisitas. Kita hindari Pasangan Rido nggak pernah main-main ke situ. Karena kita ini negeri Pancasila," katanya.