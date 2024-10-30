Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Sesalkan Baliho Provokatif Berjersey Persib Muncul di Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:40 WIB
RK Sesalkan Baliho Provokatif Berjersey Persib Muncul di Jakarta
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyesali tindakan provokatif lewat baliho yang beredar di sejumlah titik di Jakarta. Baliho itu menampilkan wajah RK dengan Jersey Persib namun tertulis 'Ayo Persija Juara'.

"Yang pertama begini. Kita kan sudah janjian politiknya riang gembira. Jadi saya menyesalkan provokasi-provokasi itu yang dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar RK di DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Dia menyebut oknum yang membuat baliho itu, ingin membenturkan politik indentitas di pilkada Jakarta. Sebab dia menegaskan kalau politik indentitas pun tak selalu soal isu agama.

"Ada politik identitas mengadu-ngadu etnisitas. Kita hindari Pasangan Rido nggak pernah main-main ke situ. Karena kita ini negeri Pancasila," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3095835//pramono_anung_dan_rano_karno-0HE2_large.jpg
Pramono-Rano Bakal Adopsi Program RIDO dan Dharma-Kun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095112//ridwan_kamil-U5mv_large.JPG
Tak Ajukan Gugatan ke MK, Kang Emil: RIDO Ingin Beri Contoh Politik Santun dan Kompetisi Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095116//pilkada-5SpO_large.jpg
Ridwan Kamil Minta Masukan Prabowo dan Pimpinan Partai Sebelum Putuskan Tak Gugat Pilkada Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095088//ridwan_kamil-VkpG_large.JPG
Ucapkan Selamat Kepada Pramono-Rano, Kang Emil: Kami Izin Titip Aspirasi yang Datang ke RIDO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095087//ridwan_kamil-mhUo_large.JPG
Ridwan Kamil: Selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano, Terima Kasih untuk Kompetisinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement