HOME NEWS MEGAPOLITAN

Respons Rano Karno yang Kalah Tipis di Survei LSI Denny JA dari Pasangan RIDO

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |23:05 WIB
Respons Rano Karno yang Kalah Tipis di Survei LSI Denny JA dari Pasangan RIDO
Cawagub Jakarta Rano Karno. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias Bang Doel menanggapi hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) unggul tipis darinya.

Menurutnya apapun surveinya menunjukkan tren kenaikan elektabilitas sehingga patut untuk disyukuri.

"Iya artinya kita selalu bilang bersyukur aja kita bersyukur aja minimal kan ya ini kan banyak banyak lembaga survei kan hasilnya juga beda-beda. Ya itu mungkin metodenya juga beda-beda kan, cuman kita ngeliat apapun surveinya kita mengalami tren kenaikan, ya itu kita syukuri saja sebetulnya. Intinya ya itu saja sebetulnya," kata Bang Doel kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024) malam.

Bang Doel pun berharap dapat menang satu putaran dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Ia menilai kalau dua putaran APBD akan segera diketuk dan kerjaan mesti segera dikebut.

"Ya mudahan mudahan bisa. Kita berharap jangankan, kita semua berharap satu putaran supaya bisa kerja kalau enggak ngapain lama nih, kasian masyarakat jakarta. Kalau 2 putaran februari lagi waduh. Apbd udah deket, kerjaan mesti dikerjain. Kalau gak makan sarapan pagi gak mulai-mulai," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
