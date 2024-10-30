Warga Yakin Ridwan Kamil Bisa Pimpin Jakarta: Minta Jaga Harga Sembako

JAKARTA - Warga RW 02, Kelurahan Pisangan Baru, Matraman, Sukaesih yakin sosok calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bisa memimpin Jakarta. Ia menyebut Ridwan Kamil merupakan sosok yang berpengalaman.

“Saya yakin Insya Allah dia bisa memimpin Jakarta. Pak RK juga bisa merangkul kalangan muda,” kata Sukaesih, Rabu (30/10/202)

Sukaesih berharap mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa mengontrol harga bahan pokok. Sebab menurutnya masalah masyarakat kekiniaan salah satunya ialah pemenuhan kebutuhan hidup.

“Saya titip aja kalau menang semoga bisa jaga harga sembako. Soalnya kita tahu harga sembako ini kan mahal sekarang, kaya beras,” ungkapnya.

Sukaesih juga menyambut program-program RK yang berencana menaikkan insentif bagi lingkungan RT, RW hingga Jumantik. Ia berharap apabila RK dilantik menjadi orang nomor satu di Jakarta program itu bisa langsung direalisasikan.

“Karena kita kan Jumantik juga, itu naiknya dua kali lipat. Makanya semoga pak RK berhasil,” tandasnya.

(Puteranegara Batubara)