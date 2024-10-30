Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buruh Tuntut Naik Upah 8-10%, Ini Kata Pj Gubernur Jakarta Teguh

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |22:44 WIB
Buruh Tuntut Naik Upah 8-10%, Ini Kata Pj Gubernur Jakarta Teguh
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menanggapi perihal demo buruh terkait tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hingga 8-10 persen di depan Kantor Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ia pun menghormati hak demokrasi elemen buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Ya, pertama ini kan penetapan menjelang UMP ya, itu kan. Kita tetap menghormati hak-hak demokrasi buruh untuk menyuarakan, menyampaikan aspirasinya misal lewat unjuk rasa. Dan kita berterima kasih kepada para perwakilan atau asosiasi buruh yang tadi demo, relatif berjalan dengan baik, terkendali, aspirasinya tersampaikan dan saya juga menemui beberapa dari mereka, menyampaikan hal tersebut," kata Teguh kepada wartawan di Balaikota.

Teguh menyebut, perwakilan buruh menyampaikan perihal peningkatan upah. Ia berharap upah yang tengah dibahas dapat diterima semua pihak termasuk buruh.

"Perwakilan menyampaikan kiranya ke depan bisa ada peningkatan. Tentu saja dari sini masyarakat tentang bahwasanya dalam hal UMP itu pastinya ada beberapa proses yang kita lakukan dan sekarang sedang dalam pembahasan, tetapi kita tidak berdiam, kita melakukan upaya-upaya yang mudah-mudahan ini bisa diterima semua pihak termasuk para buruh," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
