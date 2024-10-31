Jembatan di Maluku Tengah Ambruk Saat Dilintasi Rombongan Paslon

Jembatan di Maluku Tengah Ambruk Saat Dilintasi Paslon Pilkada. Foto: iNews TV.

JAKARTA - Jembatan di Maluku Tengah ambruk ketika dilintasi oleh rombongan Pasangan Calon (Paslon) Bupati nomor urut 3, Andi Munaswir dan Tina Elma, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kecelakaan tersebut terjadi ketika rombongan tim sukses (timses) Paslon tersebut tengah melintas. Mereka diketahui sedang melakukan kegiatan kampanye Pilkada di Pulau Hattan Banda Neira, Maluku Tengah, Maluku.

Diduga jembatan tersebut ambruk lantaran kelebihan kapasitas. Sehingga tidak kuat menanggung beban yang ada.

Warga pun langsung bergerak cepat melakukan evakuasi para korban. Dari informasi yang dihimpun terdapat enam orang yang meninggal dunia.

Kini, para korban telah di evakuasi ke Rumah Sakit (RS) terdekat.

(Puteranegara Batubara)