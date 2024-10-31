Jembatan di Maluku Tengah Ambruk Saat Dilintasi Rombongan Paslon di Maluku Tengah, 6 Orang Tewas

Jembatan Ambruk di Maluku Tengah Saat Dilintasi Rombongan Paslon Maluku Tengah. Foto: iNews/Juanda.

JAKARTA - Jembatan di Maluku Tengah ambruk ketika dilintasi oleh rombongan Pasangan Calon (Paslon) Bupati nomor urut 3, Andi Munaswir dan Tina Elma, pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dari peristiwa itu sebanyak enam orang dilaporkan tewas.

Ke-enam korban meninggal dunia pun sudah dilarikan ke Rumah Sakit (RS) terdekat untuk kepentinga pemeriksaan lebih mendalam.

Kecelakaan tersebut terjadi ketika rombongan tim sukses (timses) Paslon tersebut tengah melintas. Mereka diketahui sedang melakukan kegiatan kampanye Pilkada di Pulau Hattan Banda Neira, Maluku Tengah, Maluku.

Diduga jembatan tersebut ambruk lantaran kelebihan kapasitas. Sehingga tidak kuat menanggung beban yang ada.

Warga pun langsung bergerak cepat melakukan evakuasi para korban. Dari informasi yang dihimpun terdapat enam orang yang meninggal dunia.

(Puteranegara Batubara)