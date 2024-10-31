Ada Anggota DPRD, Ini Identitas Korban Tewas Jembatan Ambruk di Maluku Tengah

JAKARTA - Sebanyak enam orang dilaporkan tewas dalam insiden jembatan ambruk di Maluku Tengah. Salah satu korbannya merupakan Anggota DPRD.

Jembatan di Maluku Tengah ambruk ketika dilintasi oleh rombongan Pasangan Calon (Paslon) Bupati nomor urut 3, Andi Munaswir dan Tina Elma, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Adapun dari informasi yang dihimpun, enam orang yang dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut, yakni, Ruslan Hurasan eks Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PKB, Andan Teja Nubati Anggota DPRD Maluku Tengah.

Kemudian warga Pulau Hatta yakni, Ambria Laka, Musbai Raharusun, Easlina Lajama dan Husin Sama.

Kecelakaan tersebut terjadi ketika rombongan tim sukses (timses) Paslon tersebut tengah melintas. Mereka diketahui sedang melakukan kegiatan kampanye Pilkada di Pulau Hattan Banda Neira, Maluku Tengah, Maluku.