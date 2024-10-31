Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ruang Biro Ops Polda Gorontalo Kebakaran 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |06:44 WIB
Ruang Biro Ops Polda Gorontalo Kebakaran 
Ilustrasi Kebakaran. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA -  Ruangan Biro Operasional (Ops) Polda Gorontalo terbakar pada, Kamis (31/10/2024), sekira pukul 00.45 WITA. 

“Betul (terjadi kebakaran). Di ruangan Biro Ops sekitar pukul 00.45,” kata Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Desmont Harjendro saat dikonfirmasi Okezone. 

Desmont menyebut saat ini, si jago merah sudah berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar setempat serta personel Kepolisian. 

Menurut Desmont, pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Sekaligus untuk mengetahui apakah ada berkas penting yang ludes terbakar atau tidak. 

“Untuk berkas-berkas dan lain-lain masih di inventarisir,” ujar Desmont. 

Desmont memastikan pada peristiwa kebakaran ini, tidak ada korban jiwa maupun luka. Hanya sebatas kerugian material akibat amuk si jago merah. 

“Untuk korban tidak ada, hanya materi saja,” tutup Desmont. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement