Ruang Biro Ops Polda Gorontalo Kebakaran

JAKARTA - Ruangan Biro Operasional (Ops) Polda Gorontalo terbakar pada, Kamis (31/10/2024), sekira pukul 00.45 WITA.

“Betul (terjadi kebakaran). Di ruangan Biro Ops sekitar pukul 00.45,” kata Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Desmont Harjendro saat dikonfirmasi Okezone.

Desmont menyebut saat ini, si jago merah sudah berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar setempat serta personel Kepolisian.

Menurut Desmont, pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Sekaligus untuk mengetahui apakah ada berkas penting yang ludes terbakar atau tidak.

“Untuk berkas-berkas dan lain-lain masih di inventarisir,” ujar Desmont.

Desmont memastikan pada peristiwa kebakaran ini, tidak ada korban jiwa maupun luka. Hanya sebatas kerugian material akibat amuk si jago merah.

“Untuk korban tidak ada, hanya materi saja,” tutup Desmont.

