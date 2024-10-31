MK Bacakan Putusan Uji Materi UU Cipta Kerja Hari Ini, Buruh Kawal Turun ke Jalan

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang salah satunya diajukan oleh Partai Buruh, pada hari ini, Kamis (31/10/2024). Pembacaan putusan akan dimulai sekira pukul 10.00 WIB.

Uji materi UU Ciptaker yang diajukan Partai Buruh teregister dengan nomor 168/PUU-XXI/2023. Melansir dari laman mkri.id, uji materi UU Ciptaker bukan hanya diajukan Partai Buruh.

Salah satunya dengan nomor registrasi 40/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh serikat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI). Pembacaan putusan gugatan itu pun dijadwalkan hari ini.

Dalam pembacaan putusan nanti, ribuan buruh akan mengawal dengan melakukan aksi turun ke jalan.

"Aksi ini bertepatan dengan pembacaan putusan judicial review UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi," Presiden Partai Buruh, Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/10/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima, buruh akan berkumpul di depan Balai Kota Jakarta dan Patung Kuda. Selanjutnya, mereka akan berjalan menuju titik aksi di depan Istana Negara.

(Puteranegara Batubara)