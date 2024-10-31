Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Bacakan Putusan Uji Materi UU Cipta Kerja Hari Ini, Buruh Kawal Turun ke Jalan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |09:14 WIB
MK Bacakan Putusan Uji Materi UU Cipta Kerja Hari Ini, Buruh Kawal Turun ke Jalan
Ilustrasi Sidang Uji Materi di Gedung MK. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang salah satunya diajukan oleh Partai Buruh, pada hari ini, Kamis (31/10/2024). Pembacaan putusan akan dimulai sekira pukul 10.00 WIB. 

Uji materi UU Ciptaker yang diajukan Partai Buruh teregister dengan nomor 168/PUU-XXI/2023. Melansir dari laman mkri.id, uji materi UU Ciptaker bukan hanya diajukan Partai Buruh. 

Salah satunya dengan nomor registrasi 40/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh serikat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI). Pembacaan putusan gugatan itu pun dijadwalkan hari ini. 

Dalam pembacaan putusan nanti, ribuan buruh akan mengawal dengan melakukan aksi turun ke jalan. 

"Aksi ini bertepatan dengan pembacaan putusan judicial review UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi," Presiden Partai Buruh, Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/10/2024). 

Berdasarkan informasi yang diterima, buruh akan berkumpul di depan Balai Kota Jakarta dan Patung Kuda. Selanjutnya, mereka akan berjalan menuju titik aksi di depan Istana Negara.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157600/pemerintah-AYyu_large.jpg
Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Istana: Tidak Menyalahi Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156285/pemerintah-cGS0_large.jpg
MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN hingga Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3156024/mk-tGV4_large.jpg
Breaking News! MK Tolak Gugatan soal Syarat Capres-Cawapres Minimal S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/337/3153112/pemerintah-Tkvm_large.jpg
Mahfud MD: Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menimbulkan Kerumitan Tata Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149192/mantan_pimpinan_kpk_bilang_penjual_pecel_lele_di_trotoar_bisa_dijerat_uu_tipikor-v7O8_large.jpg
Mantan Pimpinan KPK Bilang Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Dijerat UU Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142568/mk-1yFK_large.jpg
Kabar Baik! MK Perintahkan Pemerintah Gratiskan Sekolah SD dan SMP Swasta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement