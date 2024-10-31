Nusron Wahid Menghadap Prabowo di Istana Siang Ini, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Kamis (31/10/2024).

Nusron mengaku tidak mengetahui topik yang akan dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

"Saya dipanggil bapak presiden menghadap bapak presiden dikasih waktu jam 13.00 WIB. Ya topik pembahasannya apa ya nanti setelah keluar dari sana," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Meski begitu, Nusron menyebut akan membicarakan mengenai pekerjaannya sebagai Menteri ATR. Terkait melapor kepada Presiden, Nusron mengatakan, kementeriannya sudah ada sejak lama dibentuk bukan baru dibentuk jadi tak perlu lapor seperti kementerian lain.

"Kalau kementerian saya kan kementerian lama tidak ada isu, isunya yaitu isu pekerjaan. Kalau mungkin yang baru-baru kan isunya isu organisasi kantor gitu ya. Kalau kami nggak ada. Sehingga ini langsung isu tentang pekerjaan lah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )