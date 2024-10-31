Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tom Lembong Jadi Tersangka, Bahlil: Saya Sebagai Junior Turut Prihatin

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:35 WIB
Tom Lembong Jadi Tersangka, Bahlil: Saya Sebagai Junior Turut Prihatin
Bahlil Lahadalia
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi perihal penetapan tersangka Tom Lembong pada kasus korupsi importasi gula di Kemendag 2015-2016.

Bahlil yang mengaku junior Tom Lembong mengaku prihatin dengan penetapan tersangka tersebut.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil pun menyerahkan segala keputusan kepada penegak hukum. Dirinya mengaku tidak mengikuti kasus yang mentersangkakan Tom Lembong.

"Saya sendiri gak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah diperdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baek aja lah," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, TTL alias Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS. 

Hal itu disampaikan langsung Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi importasi gula di Kemendag 2015-2016 pada Selasa (29/10/2024) malam.

 

