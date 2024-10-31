Infrastruktur Lebih Baik, Relawan Lentera Kasih Dukung Cagub Sulteng Ahmad Ali-Abdul Karim

Sulawesi Tengah, Okezone - Jaringan relawan pendukung Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) makin meluas. Yang terbaru, Relawan Lentera Kasih (Relasi) mendeklarasikan diri memberi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, pada Kamis (31/10/2024).

Dukungan diberikan oleh Relasi karena menganggap pasangan calon gubernur ini memiliki kemampuan untuk membangun daerah Sulawesi Tengah yang lebih baik, dengan memanfaatkan hubungan kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Jika terpilih, beliau (Ahmad Ali-Abdul Karim) adalah satu-satunya gubernur yang dapat membawa perubahan di Sulawesi Tengah. Kita bukan bicara janji lagi, tapi kita sudah bersama harapan baru, bukti nyata untuk membangun Sulawesi Tengah," ujar Ketua Relasi Sulteng Crisindo R Tamalagi dalam kegiatan deklarasi yang digelar di Marannu Restaurant.

Dia menyebut, relasi menemukan banyak persoalan di daerah ini yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah, terutama terkait infrastruktur.

Dia pun berharap pasangan calon nomor urut 1 Ahmad Ali-Abdul Karim bisa menyelesaikan permasalahan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang kondisinya masih buruk di daerah ini.

"Kita yang selalu mendukung tentu akan menjadi perhatian beliau untuk aspirasi kita," katanya.

Harapan Relasi pun bak gayung bersambut. Calon gubernur dengan tagline BERAMAL itu sudah punya program yang salah satu fokusnya adalah memperbaiki seluruh infrastruktur di Sulteng.