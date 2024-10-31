Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Depan, Prabowo Bakal Terima Kunjungan PM Singapura

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |16:07 WIB
Pekan Depan, Prabowo Bakal Terima Kunjungan PM Singapura
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat (foto: Okezone/Felldy)
JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto akan menerima kunjungan kenegaraan perdana menteri Singapura, Lawrence Wong. Kunjungan itu dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 6 November mendatang.

Kabar ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Roy Soemirat dalam kegiatan Press Briefing yang dilakukan di Ruang Palapa, Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Saya bisa menyampaikan bahwa pada tanggal 6 November, Minggu Depan Bapak Presiden akan menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, yang akan datang ke Indonesia," kata Roy dalam keterangannya.

Sebelum kunjungan kenegaraan tersebut, kata dia, nantinya akan didahului dengan pertemuan pada tingkat menteri luar negeri. Pertemuan ini akan dilaksanakan sehari sebelumnya atau pada tanggal 5 November.

 

