Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Komitmen Tancap Gas Perjuangkan RUU PPRT

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |16:40 WIB
DPR Komitmen Tancap Gas Perjuangkan RUU PPRT
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) terus dikejar DPR agar segera sah menjadi undang-undang. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya menegaskan, RUU PPRT penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. 

"Kami akan tancap gas untuk lakukan pembahasan yang telah lama tertunda ini. Ini menyangkut perlindungan rakyat Indonesia, khususnya demi masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga,” ungkap Willy Aditya dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Willy pun menilai pengesahan RUU PPRT sejalan dengan visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Ada penegasan dalam asta cita Presiden Prabowo soal peningkatan SDM, DPR tentu selalu siap mengakselerasinya. Kita mulai dari RUU PPRT ini dengan tambahan energi baru di DPR," tuturnya.

Willy menjelaskan DPR terus berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Termasuk mempercepat pembahasan RUU PPRT yang sudah dinantikan hampir 2 dekade ini.

“Banyak kasus terkait teman-teman PRT yang tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum PRT. Ini yang akan kita perjuangkan," tegas Willy. 

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181896//dpr-6YLh_large.jpg
DPR Akhirnya Temui Massa Buruh, Sepakat Bikin UU Baru Pro Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181865//ketua_dpr_ri_puan_maharani-1GmC_large.jpg
MKD Pangkas Dana Reses Jadi 22 Titik, Ketua DPR: Akan Kami Diskusikan Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181856//ketua_dpr_ri_puan_maharani-XiCe_large.jpg
Puan: Pimpinan Harus Tindaklanjuti Putusan MKD Soal 5 Anggota DPR yang Langgar Kode Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181813//kasus_kebakaran-zI9v_large.jpg
DPR Desak Polisi Usut Dalang Kasus Kebakaran Rumah Ketua Hakim Kasus Korupsi di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181752//demo_buruh_di_dpr-WdyF_large.jpg
Massa Buruh Tiba di Gedung DPR, Bawa Boneka Gurita Raksasa hingga Bendera Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666//ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement