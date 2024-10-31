Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Kabulkan Beberapa Tuntutan soal UU Cipta Kerja, Buruh Joget Bersama di Patung Kuda

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |16:47 WIB
MK Kabulkan Beberapa Tuntutan soal UU Cipta Kerja, Buruh Joget Bersama di Patung Kuda
Buruh joget bersama usai MK kabulkan beberapa tuntutan uji materi UU Cipta Kerja (Foto: Irfan Maruf/Okezone)
JAKARTA - Massa buruh yang berdemonstrasi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat bersuka ria dengan joget dan bernyanyi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa tuntutan mereka soal Undang-Undang Cipta Kerja.

Pantauan Okezone, massa aksi memutar siaran langsung sidang yang sedang digelar di Gedung MK. Mereka mendengar bersama-sama putusan yang dibacakan hakim MK terkait dengan masalah upah dan tenaga kerja asing.

Setelah jeda sidang, mereka pun bersyukur hakim MK mengabulkan tuntutan mereka. Orator menyampaikan ucapan terima kasih atas beberapa putusan tersebut. 

"Terima kasih untuk Hakim MK yang menyetujui permintaan kami, hidup Hakim MK," kata orator.

Para demonstran yang awalnya duduk bersantai diminta berbaris di depan mobil komando merayakan hasil ini. Mereka berjoget dan bernyanyi merayakan pesta tersebut. 

Bahkan, beberapa buruh merayakan ini dengan membuka kaos mereka dan berjoget ria. Mereka diminta untuk membuka baju kemudian bernyanyi dan berjoget di lokasi demo. 

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait klaster tenaga kerja asing (TKA). Uji materi nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Buruh dkk ini mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 42 Ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2023. 

 

