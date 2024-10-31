Ridwan Kamil Diajak Makan Bareng Presiden Prabowo, Ungkap Nasihat yang Diberikan

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil diajak makan bersama oleh Presiden Prabowo Subianto. Makan malam itu dilakukan di sebuah resto di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

“Duh rejeki anak soleh diajak makan malam di Resto Garuda Jalan Sabang,” tulis Ridwan Kamil dalam akun resmi instagramnya @ridwankamil, dikutip Kamis (31/10/2024).

Ridwan mengungkap nasihat yang diberikan kepada dirinya dari orang nomor satu di Indonesia itu. Menurut Prabowo berpesan agar tidak mudah menyerah.

“Tetap semangat dan jangan menyerah, nasihat terbaik malam ini dari beliau,”

Dalam unggahannya itu, Ridwan Kamil mengungkap pertemuannya yang disertau makan bareng dilakukan selama satu jam. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mengungkap dirinya berdiskusi sejumlah hal.