HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Dukungan dari Projo, Ridwan Kamil Bakal Temui Jokowi 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |06:05 WIB
Dapat Dukungan dari Projo, Ridwan Kamil Bakal Temui Jokowi 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (Tengah). Foto: Okezone/Danandaya.
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengaku telah mengirimkan surat untuk bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Kini dirinya dalam posisi menunggu surat balasan tersebut.

Hal itu dikatakan Ridwan Kamil, usai adanya deklarasi dukungan dari relawan Projo (Pro Jokowi) di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

"Saya juga secara informal sudah mengirimkan pesan (ke Jokowi) mungkin jadwalnya nanti diatur sedemikian rupa. Tapi posisinya kan kita menunggu ya," ucapnya.

Dia pun berharap surat balasan itu bisa dibalas dalam waktu dekat. Agar pertemuan dengan Jokowi bisa sesegera mungkin terealisasi.

"Mudah-mudahan ada jawaban yang baik, yang pasti seperti apa," ucapnya.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyebut dukungan Projo sebagai tanda kalau Jokowi menginginkan dia bersama Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono menang di Pilkada Jakarta.

Sebab menurut RK, tanpa sepengetahuan Jokowi, tak mungkin relawan Projo mendeklarasikan diri.

"Hari ini sedikit istimewa karena ini adalah bukti pak Jokowi mendukung pasangan RIDO dengan tegas, apa bukti Pak Jokowi mendukung RIDO? dengan mengizinkan dan mengirimkan Projo untuk mendukung dan mendeklarasikan secara terbuka," katanya.

 

Telusuri berita news lainnya
