Survei LSI Denny JA, Popularitas Ridwan Kamil Tertinggi

JAKARTA - Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbarunya terkait pilkada di Jakarta. Hasilnya, Ridwan Kamil (RK) mendukuki puncak populralitas sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jakarta 2024.

Direktur LSKP LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono mengatakan, pularitas Ridwan Kamil sebagai calon gubernur berada pada angka 97,8 persen.

"Sementara Pramono Anung 58,3 persen, dan Dharma Pongrekun mendapatkan 20 persen," katanya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/10/2024).

Bahkan, kata Sunarto, RK terpotret sebagai calon gubernur yang paling disukai dengan persentase sebesar 74,1 persen.

Di sisi lain, Sunarto menilai bahwa dinamika dan situasi pilkada Jakarta lebih kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sehingga, elektabilitas antara pasangan cagub-cawagub Jakarta hanya menunjukkan sedikit perbedaan persentase.

"Ridwan Kamil-Suswono mendapat elektabilitas 37,4 persen. Sedikit unggul dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memperoleh 37,1 persen. Pasangan independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 4 persen," katanya.

Namun demikian, Sunarto juga memberi catatan, hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada 16-22 Oktober 2024 itu menunjukkan bahwa masih ada 21,5 persen responden yang belum menentukan pilihan.