HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo Buruh Tolak UU Ciptaker, Jalan Merdeka Barat Jakpus Ditutup

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |10:42 WIB
Ada Demo Buruh Tolak UU Ciptaker, Jalan Merdeka Barat Jakpus Ditutup
Jalan Merdeka Barat ditutup imbas demo buruh (Foto: Irfan Maruf/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup dampak aksi unjuk rasa buruh mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang (UU) Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. 

Pantauan Okezone, penutupan jalan mulai dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB. Penutupan dilakukan menggunakan barier plastik. Penutupan dilakukan oleh sejumlah petugas. 

Semua kendaraan dilarang melintas Jalan Meredeka Barat. Awalnya, kendaraan Bus Transjakarta masih diperbolehkan melintas, namun akhirnya ditutup. 

Selain penutupan menggunakan barier, plastik sejumlah barier beton juga dipasang di kawasan Patung Kuda untuk menghalau masa melewati Jalan Merdeka Barat.

Masa datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan unjuk rasa pencabutan UU Omnibus Law. Diperkirakan akan ada 20 orang butuh yang akan datang melakukan aksi. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
