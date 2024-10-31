Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Blusukan ke Cakung, Ridwan Kamil: Saya Berpengalaman Pernah Walikota hingga Gubernur

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |13:53 WIB
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menyampaikan perbedaan dirinya dengan kandidat lain saat blusukan ke kawaaan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Di hadapan warga Cakung, Kang Emil, sapaan akrabnya, dirinya memiliki pengalaman dalam memimpin daerah ketimbang kandidat lain. Ia pun menyinggung pernah menjabat sebagai Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

"Apa bedanya saya dengan yang lain? Saya sudah berpengalaman. Itu bedanya. Kalau saya sudah beroengalaman, sufah pernah wali kota, sudah pernah gubernur ngurus 50 juta orang," tutur Kang Emil.

Kendati demikian, Kang Emil mengaku sudah paham cara untuk kerja sat-set dan mengayomi seluruh warga dari berbagai latar belakang.

"Sudah paham bagaimana kerja yang tidak lelet, bagaimana kerja yang cepet, bagaimana menyayangi ulama, bagaimana menyayangi semua pihak, semua golongan, sudah pengalaman," ucap Kang Emil.

"Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu pilihnya yang berpengalaman, dan sudah ada buktinya, jangan lupa coblos nomor 1," tandasnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
