INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Blusukan di Cakung, Warga Antusias Hingga Minta Selfie Kang Emil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:17 WIB
Blusukan di Cakung, Warga Antusias Hingga Minta Selfie Kang Emil
Ridwan Kamil
JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil  blusukan ke RW 08 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Dalam kunjungan itu, warga antusias menyambut Ridwan.

Dari pantauan, Kang Emil, sapaan akrabnya tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Mengenakan kemeja putih dibalut rompi bewarna krem, Kang Emil disambut lantunan musik marawis.

Para warga pun langsung mengerubungi Kang Emil untuk minta bersalaman. Terlihat, Kang Emil dengan ramah melayani permintaan warga.

Selain itu, sejumlah warga yang merupakan "emak-emak" turut meminta berswafoto bersama Kang Emil. Dengan tersenyum, mantan Gubernur Jawa Barat itu melayani permintaan warga.

"Pak Ridwan baik orangnya. Kalau di tv kan ganteng, ternyata aslinya lebih ganteng," ucap salah satu warga.

Dalam kunjungannya itu, Kang Emil juga terlihat mengunjungi salah satu pelaku UMKM yang merupakan disabilitas. Di sana, ia terlihat berbincang dengan penyandang disabilitas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
